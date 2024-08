POL-PDLD: Vermisstensuche

Germersheim (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach einer vermissten 72 Jahre alten Frau aus Germersheim. Es ist nicht auszuschließen, dass sich diese in einer hilflosen Lage befindet. Möglicherweise hält sie sich im Bereich des Rheins / Am Alten Hafen / Am Unkenfunk auf. Sie wird beschrieben: ca. 170 cm groß, rot-blonde zerzauste Haare, trägt eine hüftlange schwarze Lederjacke und vermutlich knöchelhohe Stiefelletten. Wahrscheinlich führt sie einen transparenten ...

