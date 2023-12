Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus - PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam gegen 15.30 Uhr im Keller / Tiefgaragenbereich zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus der Akademiestraße. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die sich mit 2 Löschzügen vor befand, wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Jedoch kam es durch den Brand zu einer erheblichen Ruß- und Rauchentwicklung, welche sich über die Treppenhäuser und Zugänge im gesamten Anwesen ausbreitete. Insgesamt mussten ca. 50 Personen aus dem Anwesen evakuiert werden. Diese wurden vor Ort betreut und versorgt. Zudem wurde durch das Brandgeschehen ein im Haus befindlicher Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen, so dass das Brandanwesen und das Nachbaranwesen ohne Strom waren. Die Entlüftungsarbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die späten Abendstunden an. Erst danach konnten die Anwohner, deren Wohnungen über eine funktionierende Stromversorgung verfügten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Da bei einigen Wohnungen die Stromversorgung durch den Energieanbieter bislang noch nicht wiederhergestellt werden konnte, kamen 13 Bewohner in einer städtischen Einrichtung unter. Bei den beiden Verletzten handelte es sich um zwei Polizeibeamte, die bei den Evakuierungsmaßnahmen mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und in einem umliegenden Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Durch die Einsatzmaßnahmen mussten die umliegenden Straßen teilweise komplett gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Sperrungen wurden sukzessive bis 20.30 Uhr wieder aufgehoben. Über die genaue Schadenssumme liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die genaue Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim geführt werden.

