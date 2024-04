Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Pkw-Fahrer überschlägt sich auf der Landstraße 135 - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann überschlug sich mit seinem Pkw am Sonntag, 14.04.2024, gegen 12.20 Uhr, auf der Landstraße 135. Er befuhr die Landstraße von Kandern kommend in Richtung Schlächtenhaus, als er unweit einer Werkssiedlung in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam er nach links von der Fahrbahn ab und schlug mit seinem Pkw auf einen Hügel auf. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 20-Jährige konnte sich selber aus dem Pkw befreien. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

