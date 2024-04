POL-FR: Bad Bellingen: Fußgängerin auf Kundenparkplatz von Pkw angefahren - Fußgängerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr, brach ein Unbekannter das Schloss einer Tür auf, um in ein Wohnmobil zu gelangen. Aus dem Wohnmobil wurde eine Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich Identitätsdokumente, Bargeld sowie eine Bankkarte. Das Wohnmobil stand in der Badstraße auf dem Parkplatz der ...

