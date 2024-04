Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Zwei Mitteilungen // Wohnmobil aufgebrochen // Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr, brach ein Unbekannter das Schloss einer Tür auf, um in ein Wohnmobil zu gelangen. Aus dem Wohnmobil wurde eine Handtasche entwendet. In der Handtasche befanden sich Identitätsdokumente, Bargeld sowie eine Bankkarte. Das Wohnmobil stand in der Badstraße auf dem Parkplatz der Therme.

Auch am Freitag, 12.04.2024, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 18.30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines Pkw ein und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche. In der Handtasche befanden sich Bargeld sowie Kopfhörer. Der Pkw stand in Bamlach auf dem oberen Parkplatz beim Golfplatz.

Noch eine Empfehlung der Polizei:

Jeder kann sich schon durch einfache Maßnahmen vor Langfingern schützen. Die beste Strategie ist bewusstes Verhalten - einfach den Wagen selber ausräumen, bevor es andere tun! Wertsachen mitnehmen! Fahrzeug abschließen!

