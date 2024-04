Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab - schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Unweit der Abfahrt nach Mappach kam am Samstag, 13.04.2024, kurz vor 13.00 Uhr, ein 28-jähriger Motorradfahrer in einem Kurvenbereich von der Kreisstraße 6351 ab. Er stürzte mit seinem Krad in einen Acker. Mit schweren Verletzungen wurde der 28-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen. Durch den Sturz wurde der Tank vom Krad abgerissen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen, welche das kontaminierte Erdreich abtrug. Am Krad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

