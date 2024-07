POL-EU: Tennisheim aufgebrochen

Kall-Keldenich (ots) - Am gestrigen Donnerstag (4. Juli) wurde ein vierjähriges Kind gegen 16.15 Uhr auf einem Hofgelände in Kall-Keldenich von einem Pkw erfasst. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Kall stieg in ihr Fahrzeug und setzte dieses in Bewegung. Zuvor war das vierjährige Kind beim Überqueren des Hofgeländes vor dem Pkw der 47-Jährigen gestürzt. Die Frau hatte dies nicht bemerkt. Die Fahrzeugführerin rollte mit dem Pkw über das am Boden liegende ...

mehr