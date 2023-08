POL-PDNR: Erstmeldung - Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen

Unkel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter in einen Imbiss an der Rheinpromenade in Unkel einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln der Eingangstür misslang, wurde mutwillig eine Lichterkette am Imbiss abgerissen und beschädigt. Zudem wurde auf die Eingangstür und an der Rückseite des Gebäudes jeweils ein Hakenkreuz mit silberner Farbe aufgesprüht. Der Sachschaden beläuft sich ...

mehr