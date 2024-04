Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Mit Sommerreifen gegen Verkehrsinsel gerutscht

Rund 5.500 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalles am Sonntag bei Laichingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Audi um kurz nach 9.30 Uhr auf der Landstraße 1230 von Machtolsheim in Richtung L230 / Laichingen unterwegs. Der 34-Jährige kam auf schneeglatter Straße ins Rutschen und krachte gegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, hatte der Audifahrer bereits Sommerreifen aufgezogen und wurde offenbar von dem erneuten Wintereinbruch überrascht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am fahrbereiten Audi beträgt rund 5.000 Euro, der am Verkehrszeichen ca. 500 Euro.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf nicht mit Sommerreifen gefahren werden. Erlaubt sind nur noch wintertaugliche Reifen, die mit der Schneeflocke gekennzeichnet sind. Diese Regelung ist nicht an eine bestimmte Jahreszeit oder an bestimmte Monate gebunden, sondern gilt situativ. Ein Verstoß wird mit einer Geldbuße in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet. Bei einer Behinderung des Verkehrs aufgrund falscher Reifen bei winterlichen Wetterverhältnissen erhöht sich das Bußgeld auf 80 Euro und einen Punkt. Noch teurer wird es bei Gefährdungen und Unfällen.

++++0775899 (LK)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell