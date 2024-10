Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am frühen Sonntagmorgen haben Unbekannte in Wiernsheim aus mehreren Fahrzeugen unter anderem Bargeld entwendet.

Mit bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich um fünf Fahrzeuge, welche zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr angegangen wurden. Bei den aufgebrochenen Fahrzeugen verschiedener Marken prüften die Täter offenbar zunächst, ob die Fahrzeuge verschlossen waren. Bei den betroffenen Fahrzeugen war offenbar nur ein Fahrzeug verschlossen, von welchem die Täter dann abließen. Aus den weiteren Fahrzeugen wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie eine EC-Karte, Kreditkarte und Versicherungsdokumente entwendet. Es waren keine offensichtlichen Aufbruchspuren erkennbar. Im Anschluss an die Diebstähle wurden mit einer Bankkarten Zigaretten im niedrigen dreistelligen Bereich gekauft.

An folgenden Örtlichkeiten machten sich die Täter an Fahrzeugen zu schaffen: Zwei waren in der Straße "In den Schelmenäckern" betroffen, ein Fahrzeug in der Straße "Lochmanns Kreuz" und ein weiteres Fahrzeug in der Rolf-Scheuermann-Straße sowie eines in der "Neue Straße".

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen oder eine Überwachungskamera in den genannten Straßen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041/9693-0 zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Die Polizei warnt davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich:

- Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen.

- Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden.

- Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.

- Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Inka Schönleber, Pressestelle

