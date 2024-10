Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Einbrüche in Schule und Sporthalle

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagnacht und Montagmorgen gewaltsam in zwei Einrichtungen in Horb eingedrungen und haben die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitag, 21:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, Zugang zu den jeweiligen Räumlichkeiten. Im Inneren einer in der Stadionstraße gelegenen Halle und in einer Schule in der Lerchenstraße wurden Schränke aufgebrochen und nach Bargeld durchsucht. Hierbei entstand insgesamt ein Diebstahlschaden im zweistelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 5.000 Euro. Ob aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe dieselben Täter für die Einbrüche verantwortlich sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wird ebenfalls vom Bezirksdienst des Polizeirevier Horb geprüft, ob ein Zusammenhang zu den Einbrüchen von Dienstag auf Mittwoch in Horb besteht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451/96-0 in Verbindung zu setzen.

Inka Schönleber, Pressestelle

