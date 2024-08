Nistertal (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 16.08.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, den 17.08.2024, 08:00 Uhr kam es in Nistertal zu einem Diebstahl eines hochwertigen Motorrads. Das Zweirad der Marke BMW, Typ "GG13/R 1300 GS", war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Erbacher Straße in der Nähe eines dortigen Hotels abgestellt. Hinweise an die Polizei Hachenburg, Tel. 02662-95580 Rückfragen bitte an: ...

