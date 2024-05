Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Feuerwehr befreit eingeklemmte Taube aus Regenrohr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stuttgart (ots)

Gegen 14:30 Uhr am 1. Mai entdeckten Passanten eine Taube, welche in einem Regenrohr eingeklemmt war. Das Regenrohr war an einer Gebäudefassade in der Mainstraße in Stuttgart-Münster montiert. Einsatzkräfte eines Löschfahrzeuges demontierten Teile des Regenrohres und konnten die Taube nach 45 Minuten aus Ihrer Zwangslage befreien.

Die unverletzte Taube verweilte noch kurz auf einer angrenzenden Wiese und flog anschließend davon.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 3: Löschfahrzeug

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell