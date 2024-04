Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: PKW-Brand in einer Garage

Stuttgart (ots)

- Vollbrand einer Garage - Brandausbreitung verhindert

Mehrere Anrufer meldeten am Dienstag kurz nach 13 Uhr über den Notruf 112 Explosionsgeräusche sowie eine starke Rauchentwicklung im Bereich Rusenschloßstraße in S-Feuerbach. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Ein in einer Garage stehender PKW stand im Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die Garage übergegriffen und drohte sich weiter auszubreiten. Durch die Vornahme mehrerer Löschrohre konnte das Feuer zügig gelöscht und hierdurch eine Ausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Eine Person musste aufgrund ihrer Brandverletzungen in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 4: Löschzug Feuerwache 3: Löschfahrzeug, Inspektionsdienst Feuerwache 2: Abrollcontainer Atemschutz

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung BO: Löschfahrzeug

Rettungsdienst

1 Notarztfahrzeug 2 Rettungswagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell