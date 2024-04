Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Küchenbrand - Starke Rauchentwicklung aus 1. Obergeschoss - Eine Person aus Brandwohnung gerettet - Fünf Bewohner mit Rauchgasvergiftung, drei davon werden stationär in einer Klinik aufgenommen

Stuttgart (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Uhlbach. Eine Person befand sich noch in der Brandwohnung.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten das Lagebild bestätigen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde eine Person aus der Brandwohnung geführt. Parallel wurde die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr eingeleitet, diese zeigte rasch Wirkung, so dass schnell "Feuer aus" gemeldet werden konnte.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt und weitere Wohnungen auf Raucheintritt kontrolliert.

Durch den Rettungsdienst wurden fünf Bewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen gesichtet. Drei Bewohner mussten in Stuttgarter Kliniken transportiert werden.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr Feuerwache 1: Hilfeleistungslöschfahrzeug, Kleineinsatzfahrzeug Türöffnung Feuerwache 2: Inspektionsdienst, Abrollbehälter Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Uhlbach: Mannschaftstransportwagen, Hilfeleistungslöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatz-fahrzeug und ein Krankentransportwagen

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell