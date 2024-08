Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaubenbrand

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: In der Gösener Straße geriet am Sonntagmittag eine Gartenlaube in Brand. Die Feuerwehr wurde eingesetzt, die den Brand löschte. Personen wurden am Brandort durch die Einsatzkräfte nicht angetroffen, jedoch liegt der Verdacht einer Brandstiftung nahe. Die Ermittlungen zur Tat laufen.

