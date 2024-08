LPI-J: Kleinanzeigen-Profil gehackt

Jena (ots) - Durch einen Fahrfehler kam es am Sonntagmorgen in der Kahlaischen Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Radfahrerin kam ins Straucheln als sie von dem dortigen Fahrradweg auf die Straße wechseln wollte und stürzte. Durch einen hinzugerufenen Rettungswagen wurde die leicht verletzte Verunfallte in ein Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Fahrrad konnte durch einen Angehörige geborgen werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

