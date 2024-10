Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei ermittelt: Verdacht der Volksverhetzung - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Dienstagvormittag hat ein betrunkener Mann in der Pforzheimer Nordstadt rechtsextreme und fremdenfeindliche Äußerungen getätigt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich der 51-jährige Tatverdächtige gegen 11:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Hohenzollernstraße nahe einem Kreditinstitut. Auf einer Bank saßen fünf unbekannte Personen mit südländischen Erscheinungsbild. Auf diese zielte er mit einem angedeuteten Gewehr und schrie rechtsextreme Parolen. Sowohl der Mann als auch die wartenden Männer stiegen gemeinsam in den Bus. An der Haltestelle Philippstraße konnte er von Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Mann einen Wert von rund 2,5 Promille. Nach der Personalienfeststellung wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

Inka Schönleber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell