Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Kennzeichen an Fahrzeugen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Freitag, 16.8.2024 in Beckum an über 15 Fahrzeugen das hintere Kennzeichen. Die Fahrzeuge standen auf den Straßen: Fontanestraße, Uhlandstraße, Wagenfeldstraße und Auf dem Völker. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Wer hat auf den betroffenen Straßen Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

