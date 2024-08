POL-WAF: Ennigerloh. Sprechstunde am 19. August 2024 fällt aus

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 15.08.2024, 20.20 Uhr verletzte sich eine Pedelecfahrerin auf der Kreuzstraße in Oelde lebensgefährlich. Die 55-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Fahrradweg in Richtung Stromberger Straße. Vor ihr befand sich ein Angehöriger, der plötzlich einen lauten Knall hörte. Als sich der 18-jährige Oelder umschaute, sah er die ...

mehr