POL-WAF: Telgte. Gestohlener Transporter aufgefunden - Ergänzung zur Pressemeldung vom 15.08.2024, 14:44 Uhr

Warendorf (ots) - Die Sprechstunde des Bezirksdienstes am Montag, 19.8.2024 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus Ennigerloh fällt aus personellen Gründen aus. Bürgerinnen und Bürger, die dringende Anliegen haben, können sich jederzeit an eine Polizeiwache wenden. Im Notfall ist die Polizei über den Notruf 110 erreichbar. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: ...

mehr