POL-PPRP: Einbruchsversuch in Tennisclub

Ludwigshafen (ots) - Bislang Unbekannte schlugen eine Scheibe eines Transporters ein. Das stellt ein 46-Jähriger am 02.11.2023, gegen 6 Uhr, fest. Das Fahrzeug hatte seit Dienstag (31.10.2023), 22 Uhr, in der Bürgermeister-Butscher-Straße gestanden. Es gelang den Unbekannten einen Akku im Wert von rund 100 Euro zu stehlen. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Auch in einem Parkhaus in der ...

mehr