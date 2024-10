Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck- Frankenberg: Brand im Kreiskrankenhaus Frankenberg/ Eder mit einem Todesopfer

Kassel (ots)

Heute Abend gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Brand im Kreiskrankenhaus in Frankenberg/ Eder. Aus bislang nicht bekannter Ursache entstand der Brand in einem Patientenzimmer. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein Patient in diesem Zimmer auf. Dieser ist bei dem Brand verstorben. Es gab bei diesem Brand 13 weitere Verletzte. Das Feuer konnte mittlerweile von der Feuerwehr gelöscht werden. Da Teile des Krankenhauses zur Zeit nicht mehr nutzbar sind, werden ca. 150 Patienten in umliegende Krankenhäuser verlegt. Eingesetzt sind ca. 150 - 200 Feuerwehrleute aus Frankenberg, Röddenau, Schreufa und Battenberg sowie aus Korbach und Bad Wildungen. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Korbach geführt. Zur Brandursache können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

Jörg Schott

Polizeiführer vom Dienst

