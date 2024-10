Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 25.10.2024 bis 27.10.2024:

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Diebstahl:

Am Freitag, gegen 18.20 Uhr, bemächtigt sich ein unbekannter Mann in einer Drogerie in der Mühlenstraße in Jever eines Parfüm-Testers und versucht anschließend das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Als er durch eine Mitarbeiterin angesprochen wird, versucht der Mann weiterhin sich zu entfernen. Die Mitarbeiterin ergreift ihn jedoch an seiner Schulter, woraufhin er sich losreißt, eilig in Richtung eines Pkw rennt und mit diesem schließlich flüchtet.

Körperverletzung:

Ein 19-jähriger Mann hält sich am 26.10.24, gegen 02.40 Uhr, in einer Diskothek in Schortens auf, als er im Rahmen einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann von diesem einen Faustschlag ins Gesicht erhält. Der Täter kann unerkannt flüchten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Schortens unter 04461-984930.

