Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung vom PK Varel vom 25.10.2024 bis 27.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Samstag, den 26.10.2024, gegen 08:45 Uhr, befährt eine 22-Jährige mit ihrem Pkw die B437 von Neuenburg kommend in Richtung Varel. In Höhe der Einmündung zur Mühlenteichstraße verliert die 22-Jährige im Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und gerät ins Schleudern. In der Folge kommt der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert in einem angrenzenden Waldstück mit mehreren Sträuchern und Bäumen und kommt schlussendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die 22-Jährige Fahrzeugführerin sowie ihre 21 Jahre alte Beifahrerin können sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide werden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Am Pkw entsteht Totalschaden. Der Pkw muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen die Fahrzeugführerin wurden entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzung bei Besuch einer Diskothek In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 27.10.2024, kommt es in einer Diskothek in der Hauptstraße in Zetel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Personen geraten zunächst auf der Tanzfläche der Diskothek aneinander. Als ein 20-Jähriger und eine 19-Jährige daraufhin die Örtlichkeit verlassen wollen, kommt es im Außenbereich zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit den Verursachern. Aus einer größeren Personengruppe heraus, werden der 20-Jährige und die 19-Jährige von mehreren männlichen Tätern durch Faustschläge attackiert und leicht verletzt. Beide werden zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Die Beschuldigten entfernen sich zum Teil vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort. Die Polizei bittet daher Zeugen der Auseinandersetzung, die insbesondere Angaben zur Identität der Täter machen können, sich unter der 04451/923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell