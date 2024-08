POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Erbach (ots) - In der Nacht zum Dienstag (13.08.) haben Diebe ein in einem Carport in der Neckarstraße abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller GasGas Motos, Modell: EC 300, hat das Kennzeichen ERB-D 79. Die Farbe des Motorrads ist schwarz-weiß-rot. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verbleib des Motorrads, nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer ...

mehr