POL-LM: +++ Jugendlicher verletzt Kind und flieht +++ Holzhütte aufgebrochen +++ Frau randaliert in Hadamar +++ Bei Unfall auf A 3 verletzt +++

1. Jugendlicher verletzt Kind und flieht, Limburg-Blumenrod, Odenwaldstraße, Montag, 03.05.2024, 19:20 Uhr

(wie) Am Montagabend hat ein Jugendlicher auf einem Spielplatz in Limburg-Blumenrod ein Kind verletzt und ist danach abgehauen. Eine Sechsjährige war mit ihrem Vater auf dem Paradies-Spielplatz an der Odenwaldstraße. Als sie dort gegen 19:20 Uhr spielte, wurde sie plötzlich von einem Jugendlichen verfolgt, der mit einem E-Scooter auf dem Spielplatz unterwegs war. Der circa 14 bis 15 Jahre alte Junge fuhr dem Mädchen hinterher, wobei diese vor der Gefahr weglief und zu Boden stürzte. Als der Unbekannte das Mädchen erreichte, schwang er den E-Roller gegen die Stirn des Kindes und verletzte es so. Danach verschwand der Jugendliche vom Spielplatz. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

2. Holzhütte aufgebrochen,

Weilburg, Am Bootshaus, Sonntag, 02.06.2024, 22:30 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 04:00 Uhr

(wie) In Weilburg ist in der Nacht von Sonntag auf Montag die Holzhütte eines Beachclubs aufgebrochen worden. Unbekannte haben sich im Schutze der Dunkelheit auf das Gelände des Beachclubs am Lahnufer an der Straße "Am Bootshaus" begeben. Dort brachen sie eine als Lagerraum genutzte Holzhütte auf und gelangten so in das Innere. Aus der Hütte entwendeten die Täter Solar-Tischlampen und Bluetooth-Lautsprecher der Marke "JBL". Die angebrachte Überwachungskamera nahmen die Einbrecher ebenfalls mit. Mit der Beute im Wert von circa 500 EUR verschwanden die Unbekannten anschließend. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Auto zerkratzt,

Limburg, Dresdener Straße, Sonntag, 02.06.2024, 21:30 Uhr bis Montag, 03.06.2024, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Limburg ein Auto zerkratzt worden. Eine 45-Jährige hatte am Sonntagabend ihren schwarzen Ford Fiesta in der Dresdener Straße am Straßenrand abgestellt. Als sie am Montagmorgen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte den Lack des Ford zerkratzt hatten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.500 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

4. Frau randaliert in Hadamar,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 03.06.2024, 19:15 Uhr

(wie) Eine bisher Unbekannte hat am Montagabend in Hadamar Gegenstände beschädigt. In der Mainzer Landstraße begab sich die Frau auf ein Grundstück und entwendete einen Blumentopf. Einen weiteren nahm sie und warf diesen auf ein in der Nähe geparktes Fahrzeug, dessen Windschutzscheibe dadurch beschädigte wurde. Anschließend ging die Täterin in unbekannte Richtung. Anhand einer Videoüberwachung konnte nachvollzogen werden, dass die Unbekannte das Grundstück schon des Öfteren betreten hatte. Beschrieben wird die Frau als dünn und gebückt gehend. Der Sachschaden wird auf über 200 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Stromausfall nach Verkehrsunfall,

Weilmünster, Nassauer Straße, Montag, 03.06.2024, 07:50 Uhr

(wie) Am Montagvormittag ist bei einem Verkehrsunfall in Weilmünster ein Stromverteilerkasten beschädigt worden, wodurch es zu einem längeren Stromausfall kam. Ein 47-Jähriger hatte einen Sattelzug in der Straße "Auf Stein" abgestellt und das Fahrzeug dann verlassen. Hierbei hatte er die Handbremse nicht angezogen, weshalb das Gespann anfing zu rollen. Der Sattelzug rollte gegen einen Stromverteilerkasten an der Straßenecke Nassauer Straße und beschädigte diesen erheblich. Aufgrund der Beschädigungen kam es zu einem Stromausfall im angrenzenden Wohngebiet. Der Netzbetreiber schickte schnell einen Reparaturtrupp, trotzdem kam es zu einem Stromausfall bis in die Nachmittagsstunden. Die Polizei nahm den Unfall auf.

6. Bei Unfall auf A 3 verletzt,

Limburg, Bundesautobahn 3, Montag, 03.06.2024, 16:30 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Limburg ist am Montagnachmittag ein Mann verletzt worden. Ein 40-Jähriger aus Belgien befuhr mit einem Volvo die A 3 in Richtung Köln. Zwischen Bad Camberg und Limburg wollte er von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln, übersah dabei aber offenbar den dort fahrenden Toyota eines 65-Jährigen. Der Volvo prallte gegen den Toyota und schleuderte diesen so gegen einen rechts fahrenden Sattelzug. Nach dieser Kollision drehte sich der Toyota und prallte wieder gegen den Volvo. Hierbei wurde der Toyota-Fahrer verletzt, weshalb er vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Volvo und der Toyota waren nicht mehr fahrbereit. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 EUR.

