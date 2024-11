POL-KS: Folgemeldung: Unfall in Kaufungen ist geklärt

Kassel (ots) - Heute Abend gegen 18:40 Uhr kam es zu einem Brand im Kreiskrankenhaus in Frankenberg/ Eder. Aus bislang nicht bekannter Ursache entstand der Brand in einem Patientenzimmer. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ein Patient in diesem Zimmer auf. Dieser ist bei dem Brand verstorben. Es gab bei diesem Brand 13 ...

mehr