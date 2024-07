Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. In Raststätte eingebrochen - Diebe stehlen Zigaretten und Getränke.

Am frühen Dienstagmorgen (09.07.2024) gegen 2.10 Uhr brachen bislang Unbekannte in die Raststätte Lipperland Nord in der Straße "Am Speckenbach" ein. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Diebe entwendeten mehrere hundert Schachteln Zigaretten und vier Getränkeflaschen. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75 - 1,85 m groß und ca. 25 - 35 Jahre alt, trugen eine schwarze Maske, einer sei schlank, der andere habe eine kräftigere Statur. Eine Person war mit einem schwarzen Kapuzen-Pulli, der auf links gezogen war, einer blauen Jeans und schwarzen Adidas-Sportschuhen mit weißen Streifen sowie weißer Sohle bekleidet. Die zweite Person trug einen weißen Kapuzen-Pulli, eine schwarze Jeans, schwarze Nike-Sportschuhe mit weißer Logo-Umrandung sowie weißer Sohle und dunkle Socken über den Schuhen. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl.

