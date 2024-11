Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin ertappt nächtlichen Einbrecher: Polizei bittet um Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Dag-Hammerskjöld-Straße in Kassel hat in der Nacht zum heutigen Montag einen Einbrecher in ihrer Wohnung ertappt. Der ungebetene Gast hatte nach der Begegnung eilig die Flucht angetreten. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können.

Der Notruf wegen des Einbruchs war um 23:40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten mehrere Streifen die Fahndung nach dem flüchtigen Täter, der von der Bewohnerin als schlanker, ca. 1,75 Meter großer und dunkel gekleideter Mann beschrieben wurde, aufgenommen, ohne dass man den Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch eine Streife des Polizeireviers Süd-West ergab, hatte der Unbekannte eine Leiter an den Balkon der Wohnung im 1. Stock angestellt und war anschließend über die Balkontür eingestiegen. Als er eine Handtasche durchwühlte, wurde er von der Bewohnerin überrascht, die durch den Einbruch aus dem Schlaf gerissen worden war. Sie sah den Täter, der Bargeld und Dokumente erbeutete, noch von hinten durch die Wohnungstür ins Treppenhaus flüchten.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Tatortbereich verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell