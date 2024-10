Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Büroräume

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen bisher Unbekannte in Büroräume in der Maastrichter Straße ein, die Täter konnten mit Bargeld entkommen.

Einen Einbruch in Büroräume in der Maastrichter Straße nahmen die Beamten am Montagmorgen auf. Demnach warfen bisher Unbekannte in der Nacht auf Montag eine Scheibe des Gebäudes ein und durchsuchten dieses anschließend.

Mit einer bisher unbekannten Menge an Bargeld entkamen die Täter anschließend. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegengenommen. (1224430)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell