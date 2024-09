Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Autos geraten in der Nacht in Brand - Mehrfamilienhaus kurzzeitig evakuiert

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei, nachdem fünf Autos in der Bahnhofsallee in Brand geraten waren. Während der Löscharbeiten musste kurzzeitig ein Mehrfamilienhaus evakuiert werden.

Gegen 02:55 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand in die Bahnhofsallee entsandt. Erste Meldungen berichteten von mehreren geparkten Autos, die in Brand geraten waren. Beim Eintreffen stellten die Polizisten auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses fünf Autos fest, die in Brand standen. Durch die Berufsfeuerwehr Oldenburg wurde umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Zwischenzeitlich drohte das Feuer auf ein angrenzendes Mehrfamilienhaus überzugreifen, weshalb dieses aus Sicherheitsgründen kurzzeitig evakuiert werden musste. Glücklicherweise konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, so dass an dem Gebäude einige Fenster durch die Hitzeentwicklung beschädigt wurden, aber kein weiterer Gebäudeschaden entstand.

Nach den Löscharbeiten konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Der an den Fahrzeugen sowie dem Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 100.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Bahnhofsallee halbseitig gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 bei der Polizei zu melden. (1223286)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell