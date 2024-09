Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung ++ Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++

++ Alkoholisierter Pkw-Führer ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall ++

Am Sonntag, 29.09.2024, kommt es gegen 01.10 Uhr in der Stedinger Straße in Oldenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Oldenburger fährt mit seinem Pkw in Richtung Cloppenburger Straße. Er gerät in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Fahrzeugführer und einzige Insasse des Transporters wird leicht verletzt. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt. An beiden Kraftfahrzeugen entstehen erhebliche Sachschäden. Die Kraftfahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,-EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der Unfallverursacher mit 3,47 Promille unter Alkoholeinfluss steht und keine Fahrerlaubnis besitzt. Auf der Polizeidienststelle erfolgt eine Blutentnahme.

++ Häusliche Gewalt, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte ++

Am Sonntag, 29.09.2024, kommt es um 22.55 Uhr in der Klingenbergstraße zu einer häuslichen Gewalt. Weiterhin randaliert der alkoholisierte und offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende 25-jährige Oldenburger. Er zerstört das eigene Mobiliar in seiner Wohnung. Er ist gegenüber den eingesetzten Beamten weiterhin aggressiv und geht auf einen eingesetzten Diensthund zu. Der Beschuldigte wird von dem Diensthund gebissen und wirft einen Tisch auf die Beamten. Der Oldenburger wird überwältigt, anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt und ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigt sich der Beschuldigte und kann aus dem amtlichen Gewahrsam entlassen werden. Die Beamten bleiben unverletzt. - 12220557 -

