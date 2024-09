Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Diebstahl bei Online-Verkauf - Täter flüchten ohne Beute

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es bei einem vereinbarten Handyverkauf in Oldenburg zu einem versuchten Diebstahl. Die Täter konnten ohne Beute mit einem BMW flüchten.

Ein 47-jähriger Mann hatte über eine Internetplattform ein Mobiltelefon zum Verkauf angeboten und sich mit den Interessenten zu einem persönlichen Treffen am Wohnort in der Flötenstraße verabredet. Gegen 20:45 Uhr erschienen drei Männer am vereinbarten Treffpunkt, um das Handy in Augenschein zu nehmen. Anstatt jedoch den Kauf abzuwickeln, versuchten die drei Männer plötzlich, mit dem Gerät zu flüchten.

Dem Geschädigten gelang es jedoch, einen der Täter auf der Flucht zu Boden zu bringen und festzuhalten. Infolgedessen trat einer der weiteren Täter an den Geschädigten heran und händigte ihm das gestohlene Handy wieder aus. Anschließend konnte alle drei Täter in einem dunklen BMW in unbekannte Richtung flüchten.

Durch den Geschädigten werden die drei Täter als männlich mit einem geschätzten Alter von 20 Jahren beschrieben. Der zu Boden gebrachte Täter sei von der Statur dicklich und habe eine Größe von 180 cm. Bei der Tat trug dieser eine graue Jogginghose und eine weiße Weste. Die beiden weiteren Täter seien eher schlank gewesen, mit dunklen Haaren und einer Größe von 180cm. Die Bekleidung sei eher dunkel gewesen, ein Täter habe jedoch einen auffälligen rot-schwarzen Pullover getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen zu den flüchtigen Tätern sowie dem Fluchtfahrzeug. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 bei der Polizei zu melden. (1212959)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell