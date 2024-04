Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zigarettenautomat aufgebrochen - wer hat etwas gesehen?

Grefrath-Vinkrat (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in Vinkrath an der Straße Rütersend ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Ein Zeuge konnte die Tatzeit auf den Bereich zwischen 0.45 und 8.15 Uhr am Dienstagmorgen eingrenzen. Ein oder mehrere Unbekannte haben in dieser Zeit den Automaten aufgehebelt und mutmaßlich daraus Zigarettenschachteln entnommen. Die Zahl der entwendeten Packungen steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich von Vinkrath oder auch in den angrenzenden Feldern gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (302)

