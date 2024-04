Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sperrung der Freiheitsstraße nach Verkehrsunfall – zwei verletzt

Bild-Infos

Download

Viersen (ots)

Auf Grund eines Verkehrsunfalls sperrte die Polizei Viersen den Bereich der Kreuzung Freiheitsstraße und Gerberstraße am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Süchteln ab. Zuvor kam es zu einem Unfall zwischen einem 22-jährigen Autofahrer aus Duisburg sowie einem 50-jährigen Mönchengladbach, der ebenfalls mit dem Auto unterwegs war. Der Duisburger fuhr auf der Freiheitsstraße in Richtung Lindenstraße. An der Kreuzung zur Gerberstraße beabsichtigte er nach links auf die Gerberstraße abzubiegen. Dabei nahm er dem auf der Freiheitsstraße entgegenkommenden 50-Jährigen die Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Freiheitsstraße war in Richtung Süchteln ungefähr eine Stunde gesperrt. /cb (299)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell