POL-VIE: Unbekannte öffnen Zigarettenautomaten – KriPo sucht Zeugen

Kempen (ots) - In der Nacht zum Montag (15.04.) wurde gegen 3:30 Uhr in ein Ladengeschäft in Kempen, in der Straße Studentenacker, eingebrochen. Eine Mitarbeiterin wurde zur genannten Zeit vom Sicherheitsdienst kontaktiert, da dieser eine Bewegung in der Filiale festgestellt hatte. Ein Zeuge bemerkte den Alarm zur selben Uhrzeit und sah eine männliche Person, etwa ...

