Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Rund 100.000 Euro Sachschaden nach Brand in Einfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts brannte am Montag (04.03.2024) gegen 07:05 Uhr ein Sicherungskasten eines Einfamilienhauses in der Schillerstraße in Oberjettingen. Im Technikraum des Neubaus, welcher derzeit noch unbewohnt ist, entstand der Brand vermutlich im Sicherungskasten. Eine aufmerksame Anwohnerin stellte frühzeitig die Rauchentwicklung fest und setzten einen Notruf ab. Wehrkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen, bevor es sich ausbreitete. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

