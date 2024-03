Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Darmsheim: Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von schätzungsweise 50.000 Euro entstand am Montag (04.03.2024) bei einem Wohnungsbrand gegen 17.25 Uhr in der Berner Straße in Darmsheim. Mutmaßlich geriet der Akku eines Staubsaugers während des Ladevorgangs aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Gemäß der derzeitigen Ermittlung erstickte das Feuer, das im Wintergarten ausgebrochen war, schließlich von selbst. Die Feuerwehr musste die Brandörtlichkeit im Anschluss kühlen und die Wohnung belüften. Die Wohnung, die sich im ersten Obergeschoss befindet, ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Glücklicherweise gab es keine Verletzte.

