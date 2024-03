Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 73-jähriger Mann von unbekannten Tätern attackiert

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht noch weitere Zeugen, die am Montagabend (04.03.2024) eine Körperverletzung in der Bahnhofstraße in Leonberg beobachtet haben. Ein 73 Jahre alter Fußgänger ging gegen 20.20 Uhr vom Bahnhof kommend in Richtung der Römerstraße, als er im Bereich des Wertstoffhofs plötzlich von hinten attackiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt sollen sich drei noch unbekannte Täter hinter ihm befunden haben, von denen einer den Senior trat oder schlug, so dass der Mann nach vorne umstürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Ein 32 Jahre alter Zeuge alarmierte die Polizei. Währenddessen ergriffen die drei Unbekannten die Flucht. Der Täter, der den 73-Jährigen angegriffen haben soll, wurde als etwa 16 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß beschrieben. Er hat blondes lockiges Haar und trug ein weißes Oberteil. Die beiden Begleiter sollen etwa gleich alt und ähnlich groß sein, waren aber dunkel gekleidet. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise zu den drei Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell