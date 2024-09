POL-OL: Hochwertiges Auto in den frühen Morgenstunden gestohlen

Oldenburg (ots) - Am Dienstag um 16.30 Uhr befährt eine 56jährige Autofahrerin aus Leer die Westerholtsfelder Straße in Richtung Westerholtsfelde. In Höhe Baumschulenweg beabsichtigt die Fahrerin einen Lkw zu überholen. Dabei übersieht sie einen 85jährigen Ammerländer, der die Straße in Richtung Neuenkruge befährt. Beide Fahrzeuge kollidieren frontal und müssen abgeschleppt werden. Beide Fahrer kommen verletzt ...

