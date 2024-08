POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Werdohl (ots) - Die Polizei sucht mit Fotos nach zwei Männern. Sie haben eine Spendenbox in einer Moschee in Werdohl im März entwendet. Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Nachdem die bisherigen Maßnahmen zur Identifizierung ohne Erfolg blieben, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? Die Bilder sind unter https://polizei.nrw/fahndung/142376 im Internet zu finden. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

mehr