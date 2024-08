Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pferdetransporter auf Abwegen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat heute Morgen bei ihren Durchfahrtskontrollen in Lüdenscheid einen Pferdetransporter angehalten, dessen Fahrer nicht den erforderlichen Führerschein hatte.

Am Donnerstag kontrollierten die Kräfte des Verkehrsdienstes der Polizei die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen im Bereich der Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord auf der L 692. Dabei fiel den Beamten gegen 9.15 Uhr ein Lkw-Pferdetransporter mit Anhänger auf. In dem Transporter befanden sich vier hochwertige Pferde auf dem Weg zu einem Turnier in der Nähe von Frankfurt.

Das Turnier musste allerdings noch etwas länger auf die Hengste warten, da der Fahrer weder einen entsprechenden Führerschein, noch die erforderlichen Fortbildungen für seine Aufgabe besaß. Die verpflichtende Aufzeichnung von Lenk- und Ruhezeiten ignorierte er auch vollkommen.

Das Gestüt aus dem Landkreis Cloppenburg beorderte einen Ersatzfahrer an die Kontrollstelle, so dass die Fahrt unter Beachtung des Tierschutzgesetzes mit den wertvollen und zunehmend ungeduldigen Springpferden nach der unfreiwilligen Wartezeit fortgesetzt werden konnte.

Den Fahrer und seinen Arbeitgeber erwarten empfindliche Geldstrafen.

