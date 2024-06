Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: VW kommt von der Straße ab und überschlägt sich - Fahrer (27 J.) schwerverletzt

Warburg (ots)

Am Dienstag, 18. Juni, kam es auf der L552 zwischen Warburg und Dössel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger aus Warburg kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt.

Gegen 17 Uhr fuhr der 27-Jährige mit seinem VW Up in Richtung Warburg. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Kanaleingang. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auf dem parallellaufenden Fahrradweg, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Ersthelfer und Kollegen der Wache Warburg kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den schwerverletzten Fahrer. Er konnte aus dem Fahrzeug befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper geborgen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Die Straße war für zwei Stunden komplett gesperrt./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell