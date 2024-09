POL-OL: ++Schwerer Verkehrsunfall in Westerholtsfelde++

Oldenburg (ots) - Am Montagmorgen schlug ein bisher Unbekannter die Heckscheibe eines Transporters am Theaterwall ein, der Täter konnte ohne Beute unerkannt entkommen. Am gestrigen Morgen, in der Zeit von 08:00 - 10:00 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Transporters am Theaterwall ein. Obwohl der Kofferraum zum Teil mit ...

mehr