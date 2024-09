Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung der PST Rastede: mehrere Diebstähle im Neubaubaugebiet "Groten Placken", Wiefelstede

Oldenburg (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende ist es zu mehreren Diebstählen im Neubaugebiet "Groten Placken" gekommen. In zwei Fällen wurden Baucontainer aufgebrochen und Werkzeuge entwendet. Werkzeug wurde auch aus einem Kfz.-Anhänger gestohlen. Zudem gelangten die unbekannten Täter in einem weiteren Fall durch ein auf Kipp stehendes Fenster in einen Neubau. Auch hier war Werkzeug das Ziel. In der vergangenen Nacht wurde dann von einer Baustelle eine mobile Wärmepumpe entwendet. Das Gerät steht auf Rollen und wiegt etwa 300kg. Ein Abtransport ist nur mit einem Fahrzeug möglich. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, die sich in den Abend-/Nachtstunden im betroffenen Neubaugebiet aufgehalten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/9165215 in Verbindung zu setzen.

