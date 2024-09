Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Zeugen zu einer Körperverletzung gesucht

Oldenburg (ots)

Am 26.09.2024, gegen 18:54, Uhr kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer älteren Dame in der Kastanienallee in Bad Zwischenahn. Die Dame wollte einem Passanten die Benutzung einer Zuwegung untersagen. Der Passant schlug der Dame daraufhin ins Gesicht. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403 9270 in Verbindung zu setzen.

