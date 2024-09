Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Jugendlicher begeht Diebstahl und schlägt um sich

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in der Oldenburger Innenstadt zu einem versuchten Diebstahl mit anschließender Körperverletzung. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort stellen.

Ein 15-jähriger Jugendlicher hielt sich am Donnerstagnachmittag in der Parfumabteilung eines Drogeriemarktes auf und nahm mehrere hochwertige Düfte in die Hand. Einer Verkäuferin kam dieses Verhalten auffällig vor, weshalb sie den Jugendlichen ansprach.

Im Gespräch wirkte der 15-Jährige abweisend und aufbrausend, weshalb die Angestellte den Duft wieder an sich nehmen wollte. Der Jugendliche weigerte sich jedoch, das Parfum herauszugeben, und schlug anschließend mehrfach mit der Faust auf die Mitarbeiterin ein. Weil die Verkäuferin den Duft festhalten konnte, ließ der Jugendliche schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung Ausgang.

Auf seiner Flucht stieß der Tatverdächtige hierbei eine entgegenkommende Passantin zu Boden, welche sich durch den Sturz am Handgelenk verletzte. Außerhalb des Geschäftes wurden inzwischen mehrere Passanten auf den aggressiven Ladendieb aufmerksam, welche diesen an seiner weiteren Flucht hindern wollten. Bei dem Versuch den 15-Jährigen festzuhalten schlug er jedoch weiter um sich und traf einen Jugendlichen. Erst dann gelang es gemeinsam den Flüchtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Sowohl die Verkäuferin als auch die 50-jährige Passantin und ein 17-jähriger Jugendlicher erlitten durch den Angriff leichte Verletzungen. Gegen den 15-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen eines räuberischen Diebstahls und mehrerer Körperverletzungsdelikte ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben.

