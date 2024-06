Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand bestätigte sich nicht

Sülzhayn (ots)

In der Benneckensteiner Straße kam es am Mittwoch zur Mittagszeit zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Zunächst ging man von einem Brand in einer Wohnung aus. Dies bestätigte sich so nur teilweise. Bekleidungsstücke, die auf einem Herd lagerten begannen zu glimmen und verursachten Rauch. Zu einem Brand der Wohnung kam es glücklicherweise ebenso wenig, wie zu ernsthaften Personenschäden. Zwei in dem Haus befindliche Personen Kinder wurden vorsorglich in ein Klinikum gebracht.

