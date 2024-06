LPI-NDH: Fahrraddiebe an Bike-Store

Greußen (ots) - Am Freitagabend, den 7. Juni, kam es Am Zwinger zu einem Wohnhausbrand. Im Nachgang an die Löscharbeiten wurde nach der Konsultation der Kriminalpolizei Nordhausen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Mühlhausen ein Brandsachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Hierzu wurden am Dienstag die Brandortuntersuchungen durchgeführt. Derzeit werden die Feststellungen und möglichen Beweismittel ...

